Ucraina ar fi încercuit un bastion esenţial pentru Moscova, unde se află peste 5.000 de soldaţi ruși. VIDEO

Operaţiunea este încă în desfăşurare, a declarat, sâmbătă, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, conform The Guardian.

Forţele Rusiei de la Liman sunt între 5.000 şi 5.500 de soldaţi, dar numărul trupelor încercuite este posibil să fi scăzut din cauza victimelor şi a unor soldaţi care încercau să iasă din încercuire, a declarat Serhii Cherevatyi, purtătorul de cuvânt al forţelor estice ale Ucrainei, potrivit Reuters.

Sâmbătă, guvernatorul lui Luhansk, Serghei Haidai, a spus prin Telegram: "Ocupatorii prinşi în Liman au cerut comandamentului rus să le permită să părăsească oraşul, dar au fost refuzaţi", notează News.ro.

El a adăugat: "Posibilităţile de a livra muniţie ruşilor în oraşul înconjurat sau de o ieşire paşnică din aşezare sunt deja blocate".

Ukraine's armed forces raising the blue and yellow flag above the #Lyman entrance sign on the outskirts of the city. "Stabilisation measures" are being carried out, eastern command says, amid reports that around 5000 Russian soldiers remain trapped inside pic.twitter.com/xWnp4YbkX7