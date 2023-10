Ucraina anunță că a fabricat "pelerine de invizibilitate" care permit soldaţilor să nu fie depistaţi de drone | VIDEO

Mantiile blochează radiaţiile termice, ceea ce se presupune că îl face pe soldat invizibil pentru inamic, notează, News.ro, care citează CNN.

Pelerina a fost creată de Brave1, un proiect de tehnologie în materie de apărare sponsorizat de guvernul ucrainean.

Camuflajul a fost dezvoltat încă din 2015, când a fost conceput pentru a fi folosit de lunetişti şi de soldaţii Serviciului de Securitate al Ucrainei pentru operaţiuni speciale în regiunea Donbas din estul ţării, a declarat, pentru CNN, Maksim Boriak, unul dintre dezvoltatorii pelerinei. Proiectul a redemarat cu adevărat atunci când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.

Mantia se foloseşte de materiale folosite în general de pompieri, care împiedică aerul cald să iasă şi să fie depistat de camerele cu termoviziune, în timp ce un sistem de ventilaţie încorporat răceşte aerul cald blocat în interiorul mantiei. Boriak spune că este un "sistem simplu" care cântăreşte până la 2,5 kilograme. Mantiile sunt rezistente la ploaie şi neinflamabile.

Mantiile au fost deja folosite de Brigada 35 de puşcaşi marini în timpul contraofensivei ucrainene, a declarat Boriak.

Pelerinele au fost făcute publice pentru prima dată într-o înregistrare video demonstrativă împărtăşită miercuri de ministrul Mihailo Fedorov. El a spus că videoclipul "arată un eşantion finisat, care a fost testat cu succes pe teren".

CNN precizează că nu poate confirma eficacitatea camuflajului sau măsura în care acesta a fost folosit în teren.

???? Ukraine has developed an “invisibility cloak”, used for masking the military from thermal imagers, — Mykhailo Fedorov.

By blocking heat radiation, it makes one “invisible” for imagers, is water and heat resistant. Such a cloak will come in handy for snipers or SOF missions. pic.twitter.com/bfQ7yLmSb1