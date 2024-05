Ucraina a dat o lovitură puternică Rusiei, peste noapte. Efectele s-au văzut până la Londra

După cum arată imagini video care au circulat în mediile sociale, surse din industrie şi date ale bursei londoneze (LSEG), portul Novorosiisk a fost închis la scurt timp după atac, însă ulterior la Şesharis s-a reluat încărcarea din port şi de la terminalul de carburant.

❗️ Dozens of drones attacked Novorossiysk, Tuapse and Sevastopol. In Tuapse, an oil refinery caught fire after the attack. In Crimea, the Sevastopol substation was hit. pic.twitter.com/G3quRGXwNt