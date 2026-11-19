Curtea „nu trebuie să abuzeze de jurisdicția [sa]”, au declarat liderii într-o „declarație pentru pace”, în patru puncte, emisă după întâlnirea lor de la Shenzhen, China, informează Politico.

Declarația a fost publicată inițial de presa de stat chineză și ulterior transmisă presei ruse. Până în prezent, nu a fost publicată nicio versiune americană a declarației.

Criticile au venit după o întâlnire care a durat o oră și 20 de minute. Trump a menționat Curtea în timpul părții publice a summitului, descriind-o drept o „organizație globalistă care acționează în afara legii” și care și-a depășit atribuțiile.

Administrația Trump a promis să distrugă CPI „cărămidă cu cărămidă” și a impus sancțiuni ample împotriva Curții cu sediul la Haga, pe 9 octombrie.

Instituția a emis mandate de arestare pe numele lui Putin și al altor oficiali ruși în 2023, pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului declanșat de Kremlin în Ucraina.

Declarația comună precizează că cele trei țări s-au angajat să promoveze reforma ONU, intenționează să își crească producția de produse petroliere rafinate și vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare.

Însă declarația conține puține detalii concrete, oferind puține angajamente specifice sau un plan pentru transformarea promisiunilor generale în acțiuni.

În privința armelor nucleare, liderii au reafirmat că un război nuclear „nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată” și s-au angajat să continue dialogul.

Totuși, este de remarcat că declarația nu stabilește obiective sau termene pentru un cadru de negociere privind reducerea arsenalelor nucleare, reprezentând, în esență, un acord de a continua discuțiile.

Declarația în patru puncte nu menționează războiul Rusiei în Ucraina, deși Trump a declarat la începutul întâlnirii că subiectul urma să fie discutat în cadrul părții private a summitului.