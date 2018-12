Trump dă vina pe democrați pentru moartea copiilor imigranți aflați în custodia SUA

"Orice moarte a unui copil sau a altora la graniţă este strict vina democraţilor şi a politicii lor patetice în domeniul migraţiei care le permite oamenilor să facă o lungă traversare gândind că pot intra ilegal în ţara noastră. Nu pot. Dacă am avea un Zid, nici măcar nu ar încerca!", a scris pe Twitter liderul de la Casa Albă.

Moartea a doi minori din Guatemala aflaţi în custodia autorităţilor americane, o fetiţă de şapte ani şi un băiat de opt ani, după ce intraseră pe teritoriul SUA a provocat indignare şi emoţie în ţară şi în lumea întreagă.

Guatemala a cerut "autorităţilor americane o anchetă transparentă şi serioasă a acestui dosar".

De asemenea pe Twitter, Donald Trump a mai afirmat că ambii copii "erau foarte bolnavi înainte de a fi predaţi gărzii de frontieră". El a mai susţinut că tatăl fetiţei "nu îi mai dăduse apă de câteva zile", în timp ce mai multe media citând familia acesteia au afirmat contrariul.

