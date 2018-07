Trump, amenințare explozivă pentru Iran: ”Veți suferi consecințe pe care puțini le-au suferit vreodată”

Mesajul, care a fost postat duminică seara, este reacție la un avertisment lansat de președintele iranian Hassan Rouhani, în care a afirmat că ”americanii trebuie să înțeleagă că războiul cu Iranul este mama tuturor războaielor și că pacea cu Iranul este mama tuturor păcii, "potrivit rapoartelor de presă ale statului iranian.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!