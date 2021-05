Trenul european care va străbate 26 de țări. Când va ajunge la București

Un tren internaţional va traversa continentul european şi va ajunge şi în România. Călătoria va dura o lună, iar trenul va trece prin 26 de ţări şi va opri în peste 70 de oraşe.

Anunţul a fost făcut de Comisia Europeană, care vrea astfel să afle ce probleme de infrastructură feroviară există şi dacă acest tren va putea fi transformat, la un moment dat, într-unul turistic.

Trenul european va porni pe 2 septembrie din Lisabona. Va trece prin 26 de ţări şi va opri în mai mult de 70 de oraşe.

În România, trenul va intra pe la Ruse - Bulgaria şi va opri în 5 oraşe: Bucureşti, Braşov, Sibiu, Oradea şi Arad.

Trenul european va ajunge în Gara de Nord în dată de 18 septembrie şi în aceeaşi zi este şi programat să iasă din ţară. De aceea, am fost curioşi să facem un calcul să vedem cât timp i-ar luat trenului să traverseze România, pe traseul programat. A rezultat între 17 şi 26 de ore şi nu am luat în calcul timpul pe care îl va petrece în fiecare gară.

Adina Vălean, comisarul european pentru transport, susţine că proiectul Connecting Europe Express sau expresul trans european va demonstra cât de pregătiţi suntem să avem un tren turistic, care să lege oraşele de pe continent.

Adina Vălean, comisar european: „Acest tren este o modalitate de a promova trenul ca un mijloc de transport sustenabil şi practică, pentru că încercând să conectăm cât mai multe oraşe europene vom vedea clar care sunt problemele căilor ferate europene în general.”

În emisiunea „România, te iubesc” am arătat însă în repetate rânduri problemele grave de pe calea ferată din ţara noastră. Fabrica Ford din Craiova are, de exemplu, propriul terminal feroviar, iar acolo sunt urcate pe tren pentru export, an de an, peste 100.000 de maşini. Preşedintele Ford România, ne-a făcut o comparaţie.

Josephine Payne, preşedinte Ford România: "Noi observăm o viteză medie de 15-20 km pe oră. Trenul merge mai încet decât merg eu pe bicicletă. Nu sunt sportivă de performanţă şi, totuşi, pot să întrec trenul."

Multe porţiuni de linie au restricţii de viteză, întârzierile sunt mari, iar bucăţi din calea ferată se rup.

Bărbat: "Am fost cu trenul de la Budapesta la Viena. E aceeaşi distanţă Bucureşti - Târgu Jiu şi faci doar 2 ore, nu 7. Trenurile au internet, prize, curat. În România, trenurile sunt mai rău decât în India. Au mirosuri, mizerie."