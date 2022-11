Trei morţi şi doi răniţi, într-un nou incident cu armă de foc într-un campus universitar din SUA. VIDEO

Poliţia universităţii a identificat drept suspect pe studentul Christopher Darnell Jones, precizând că mai multe agenţii sunt implicate în căutarea acestuia.

Jones purta o jachetă purpurie, pantofi roşii şi jeanşi albaştri şi ar putea conduce un SUV negru, potrivit autorităţilor.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw