Tragedie într-o populară destinație de vacanță. Trei turiști au murit, după ce a luat foc hotelul în care erau cazați

Această dramă a zguduit Bangkokul duminică seara. Incendiul a izbucnit la etajul cinci al Hotelului Ember, situat în apropiere de Khao San Road, într-un cartier foarte frecventat de turişti din cauza vieţii de noapte animate.

Acest sector este cunoscut prin baruri animate şi cazări ieftine.

Sinistrul a antrenat moartea a trei turişti străini - o braziliancă, un ucrainean şi un american.

Alte patru persoane au fost spitalizate, una în stare critică.

În total, 75 de persoane erau cazate în hotel - dintre care 34 au fost salvate de pe acoperiş, de către pompieri, potrivit News.ro.

A tragic fire at a hotel in Bangkok claimed 3 foreign tourists lives and injured 7 others.

Un martor, un turist indian, Sreekanth Kolamala, în vârstă de 37 de ani, a declarat că ”pompierii au spart geamurile pentru a încerca să scoată oamenii”.

Autorităţile thailandeze au controlat rapid incendiul, însă originea acestuia nu a fost stabilită imediat.

The Ember Hotel on Tanee Road near Khao San has been temporarily closed after a fire that killed three foreign nationals and injured seven.

The fire started at 21:20 last night on the fifth floor of the 11-story, 48-room hotel, where 75 guests were staying in 38 rooms. One… pic.twitter.com/JqHHYpsPFT