Ținutele purtate la ceremonia de învestire a lui Joe Biden. Cine a ieșit cel mai mult în evidență

Așa cum se întâmplă la ceremonia de învestire a unei noi echipe prezidențiale americane, nu au trecut neobservate ținutele etalate de personalitățile și vedetele din prim-plan.

S-a comentat intens cine ce a purtat cine a gafat și cine a fost regina frumuseții. Previzibil, președintele, vice-președinta și prima doamnă au optat pentru designeri americani.

Vedeta latino Jennifer Lopez a fost invitată la ceremonie cu intenţia de se pune accentul pe impactul disproporţionat al pandemiei asupra minorităţilor. De altfel, diva a folosit în premieră spaniola la ceremonia de investitură, rostind în această limbă ultimele ultimele versuri ale cântecului "This Land Is Your Land".

Cât despre haine, J Lo a optat pentru un alb al purităţii. Şi-a accesorizat ţinuta cu perle.

Lady Gaga, care a interpretat fără cusur imnul american, a mizat, în schimb, pentru o ţinută cu trenă blemumarin-roșu, pusă în valoare de accesorii aurii: de la broşa imensă în formă de porumbel şi până la casca din ureche şi chiar microfonul.

Prima-doamnă Jill Biden a preferat o casă de modă mică, Markarian, care i-a conceput o rochie din tweed şi un pardesiu albastru marin. Fireşte, şi masca a fost asortată.

La rândul ei, Kamala Harris, prima femeie ajunsă în această funcţie, a optat pentru doi tineri designeri afro-americani, Christopher John Rogers şi Sergio Hudson. Fosta senatoare de California a ales o rochie peste genunchi şi un palton, ambele violet regal.

După opt ani la Casa Albă, nu surprinde pe nimeni ca Michelle Obama a ştiut exact ce să poarte ca să facă impresie. Şi ea l-a ales pe tânărul designer de culoare Sergio Hudson, care a îmbrăcat-o din cap până în picioare în culoarea prunei răscoapte. Pantaloni evazaţi, top pe gât şi un palton lung, o combinaţie care au ajutat-o să păstreze echilibrul intre eleganță şi forţă. Şi-a completat lookul cu o mască neagră şi o curea lată din piele lucrată manual.

Totuşi, câştigătoarea categorică a paradei de modă de ieri este fostă primă doamnă, Melania Trump, care a răzbunat un pic statutul de paria în care a părăsit soţul ei Casa Alba.

La plecarea din Washignton, Melania Trump a purtat un superb costum Chanel, o geantă Hermes şi pantofi cu tocuri ameţitor de înalte, creaţie Christian Louboutin. La sosirea în Florida, fostul fotomodel a făcut senzaţie încă o dată cu un caftan lejer Gucci şi balerini.

Joe Biden a purtat un costum Ralph Lauren, la care a asortat o cravată de culoarea lavandei.

Culmea este că apariţia cea mai comentată i-a aparţinut senatorului Bernie Sanders. A avut o ţinută din cale-afară de relaxată: geacă maro şi mănuşi groase de lână, tricotate, cu un singur deget şi cu un imprimeu cu romburi. Unii l-au comparat cu un bunic pregătit să dea o fugă până la poştă ori să cureţe zăpada. Alţii l-au compătimit pentru că părea să dârdaie de frig de-a lungul întregii ceremonii.