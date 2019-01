Theresa May: Respingerea acordului privind Brexitul va aduce Regatul Unit într-un ''teritoriu necunoscut''

Premierul a dezminţit relatările din presă conform cărora ar intenţiona să amâne încă o dată votul asupra acestui acord în Camera Comunelor, relatează BBC, conform Agerpres.

Acest vot va fi în jurul datei de 15 ianuarie, a indicat şefa executivului de la Londra. Pe 10 decembrie ea a amânat votul, fiind sigură atunci că documentul convenit cu UE urma să fie respins din cauza opoziţiei unei majorităţi a parlamentarilor britanici faţă de mecanismul ''plasei de siguranţă'' (backstop) pentru frontiera nord-irlandeză, care ar face ca Regatul Unit să rişte să rămână captiv în negocieri fără sfârşit cu blocul comunitar dacă acesta din urmă nu va face concesii la negocierile ulterioare privind relaţia post-Brexit.

UK PM Theresa May says the vote on her #Brexit deal will "definitely" go ahead as she urges MPs to back it or risk "uncharted territory"



[Tap to expand] https://t.co/oeiw4nIgLE pic.twitter.com/bGSGxNeVSb