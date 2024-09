Temuta rachetă nucleară „Satan II” a explodat în Rusia. Noul eșec al rușilor, văzut din satelit | FOTO

Racheta a explodat în în timpul unui test în Plesetsk, Rusia, a anunțat proiectul OSINT MeNMyRC, publicând imagini din satelit.

Canalul MeNMyRC, care îl citeaază pe analistul MT Anderson, a redat imagini din satelit de la locul în care a avut loc explozia, care a provocat ulterior un crater uriaș.

Craterul imens ar indica faptul că o rachetă a explodat în propriul său depozit, distrugând locul de testare. Incendiul din zona sitului de testare a fost detectat de sateliții NOAA-20 și SUOMI NPP, a declarat expertul, potrivit Ukrainska Pravda.

My thanks to @MT_Anderson for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa