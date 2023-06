Țara care a fost lovită de potop. O persoană a murit înecată și mii de oameni au fost evacuați | VIDEO

"Pagubele sunt considerabile la nivelul caselor, drumurilor şi în sectorul agricol. Eforturile de protejare şi evacuare a familiilor continuă", a declarat preşedintele Miguel Diaz-Canel pe contul său de Twitter.

Oficialul a solicitat populaţiei să "rămână extrem de precaută" pentru că "ploile nu s-au oprit, iar pericolul" este încă prezent, scrie Agerpres.

At least one killed in floods in Cuba. #CubaFloods #flooding pic.twitter.com/DcXBlXKcpL

Autorităţile au anunţat decesul prin înec al unui bărbat de 60 de ani din provincia estică Granma, unde au fost evacuaţi peste 7.200 de locuitori.

Forţele aeriene cubaneze au salvat mai mulţi locuitori din oraşul Yara, situat în provincia Granma, rămaşi blocaţi după creşterea nivelului apelor.

Imaginile difuzate de presa cubaneză prezintă zone vaste inundate şi apă până la brâu în localităţi din provinciile estice Holgun, Camaguey, Santiago de Cuba şi Las Tunas, precum şi Sancti Spiritus, în centrul insulei.

The Cuban Embassy and the Cuban Medical Brigade in Seychelles express their support and solidarity to the Cuban families affected by the heavy rains and floods in the central and eastern regions of the country #FuerzaCuba pic.twitter.com/cCc0WEDX3t