Țara afectată de sărăcie care a cumpărat 40 de Maserati sport pentru un summit

Autoturismele, în valoare de circa 150.000 de dolari fiecare, au sosit din Italia săptămâna aceasta la bordul a două avioane, iar fotografiile cu descărcarea acestora în capitala Port Moresby au devenit virale pe reţelele de socializare.

Guvernatorul provinciei Oro, Gary Joffa, un cunoscut critic al guvernului, a declarat că banii daţi de autorităţi ar fi fost cheltuiţi mai util pentru remedierea unor probleme sociale într-o ţară unde au reapărut boli precum poliomielita şi tuberculoza.

"Papua Noua Guinee se confruntă cu atât de multe probleme, în materie de sănătate, educaţie, lege şi ordine", a declarat el pentru postul australian ABC. "Cred că (această achiziţie, n.r.) este o palmă dată locuitorilor care suferă", a adăugat responsabilul citat.

Import by Papua New Guinea Gov’t of fleet of 40 luxury Maserati sedans, valued between $200,000 and $350,000 each, for use at upcoming APEC conference, causes public anger. The majority of PNG’s population live subsistence lives. https://t.co/VHEIVFq9Ld