"Știam că am murit. Eram separat de trupul meu". Ce se află dincolo de moarte. Mărturia unui bărbat căruia i s-a oprit inima

Kevin Hill, 55 de ani, suferă de calcifilaxie, o boală gravă și neobișnuită caracterizată de acumularea de calciu în vasele mici de sânge ale țesuturilor grase și ale pielii. Din acest motiv, bărbatul se confruntă constant cu dureri crunte.

La un moment dat, starea de sănătate a lui Kevin Hill s-a agravat atât de mult încât acesta a pierdut foarte mult sânge, iar inima i s-a oprit brusc. Medicii au intervenit, iar printr-un miracol au reușit să-l readucă la viață, deși speranțele lor erau mici.

Acum, lui Kevin Hill i se spune "Omul miracol". Recent, el a împărtășit public experiența de care a avut parte între moarte și revenirea la viață, notează Mirror.

"Eram separat de trupul meu. Parcă mă aflam pe tărâmul spiritelor. Eram conștient de ceea ce se întâmplă, dar simțeam foarte multă pace", a afirmat Kevin, care este un scriitor din Derby, Anglia.

"Știam că sângerez. Știam că este grav. Personalul medical continua să intre și să iasă în încercarea de a opri sângerarea", a continuat bărbatul, care a adăugat că îi urmărea de pe margine pe cei care încercau să-i salveze viața.

"Știam că am murit. Eram separat de trupul meu", a mai spus el, care, printr-o minune, a fost readus la viață.

"Eram în viață. Sângerarea s-a oprit. Știam că nu era timpul meu să mor", a subliniat Kevin.

În vara lui 2021, picioarele lui Kevin au început să se umfle pentru că rețineau excesul de apă.

Bărbatul a mers de mai multe ori la medic, iar în cele din urmă a ajuns în spital, acolo unde a stat internat timp de un an.

"Mi-au dat medicamente pentru a scăpa de retenția de apă. După ce totul a trecut, mi-au spus că am eliminat 65 de kilograme de apă", a afirmat britanicul.

Retenția de apă a fost cauzată de valva cardiacă a lui Kevin. Din acest motiv, el a suferit o operație în ianuarie 2022.

"După această operație m-am ale cu calcifilaxie. Luni la rând m-am luptat cu boala. Pielea mă mânca. Timp de trei zile picioarele mi-au sângerat. Pur și simplu sângerarea nu se oprea", a afirmat Kevin.

Kevin a pierdut atât de mult sânge încât inima i s-a oprit. El a fost fără viață câteva minute, până când medicii au reușit să-l resusciteze.

