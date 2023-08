Stare de urgență în Rusia. Au fost ordonate evacuări în zone din Extremul Orient Rus în urma taifunului Khanun | VIDEO

După ce s-a dezlănţuit asupra sudului Japoniei, Khanun, diminuat la intensitatea unei furtuni tropicale, a ajuns vineri în Coreea de Nord, după ce s-a abătut mai întâi asupra Coreii de Sud, scrie Reuters, citată de Agerpres.

Typhoon Khanun made landfall on the southeast coast of South Korea after dumping heavy rain across southern Japan over the past week https://t.co/bYwPuBmlao pic.twitter.com/rEyUONwX3Q