Stare de alertă la Pentagon. Clădirea a fost închisă din cauza unor împușcături

Angajaţilor li s-a comunicat prin megafoane să rămână în interiorul clădirii după ce mai mai multe împuşcături au fost auzite în staţia de autobuz a celebrului edificiu de la periferia Washingtonului.

''Pentagonul este în prezent în stare de alertă din cauza unui incident în staţia de tranzit. Solicităm publicului să evite zona'', a anunţat pe Twitter forţa de protecţie a armatei americane.

Postul local de televiziune WUSA a arătat imagini cu mai multe ambulanţe şi maşini ale poliţiei în faţa Pentagonului.



Potrivit CNN, care citează Agenția de Protecție a Forței Pentagonului, incidentul s-a produs pe o platformă de autobuz.

