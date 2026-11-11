Sondaj: Peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea la Uniunea Europeană. Ce spun despre intrarea alături de Ucraina

Peste jumătate dintre moldoveni susțin aderarea Republicii Moldova la UE, în timp ce 40% se opun acestui proces.

Potrivit Barometrului socio-politic IMAS din noiembrie 2026, 20% dintre cei chestionați consideră că Republica Moldova ar trebui să adere cât mai repede la Uniunea Europeană, chiar dacă procesul ar presupune dificultăți și costuri de adaptare. Mai mult, 34% susțin continuarea negocierilor și a pregătirilor, chiar dacă aderarea ar avea loc mai târziu. În schimb, 40% dintre respondenți consideră că Republica Moldova nu ar trebui să adere deloc la UE, iar 6% nu au oferit un răspuns.

Cine va lua deciziile după aderarea la UE Sondajul arată că aproape jumătate dintre respondenți cred că, după aderarea la Uniunea Europeană, cele mai importante decizii vor fi luate în principal la nivelul instituțiilor europene. Mai exact, 41% consideră că deciziile vor aparține predominant instituțiilor UE, iar 11% cred că acestea vor fi luate mai ales la nivel european, dar și de autoritățile de la Chișinău. 21% se așteaptă ca deciziile să fie luate în egală măsură la Chișinău și la Bruxelles. Doar 14% cred că autoritățile Republicii Moldova vor avea rolul principal în luarea acestora. Restul de 13% nu au răspuns.

Ce cred moldovenii despre aderarea Ucrainei la UE În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, 37% dintre respondenți sunt pentru, în timp ce 34% se opun. Aproape trei din zece persoane chestionate, respectiv 29%, nu au o opinie în această privință. Întrebați dacă Republica Moldova și Ucraina ar trebui să adere împreună la UE, 54% dintre respondenți consideră că fiecare țară ar trebui să poată intra în Uniune separat, atunci când îndeplinește condițiile necesare. Pe de altă parte, 9% susțin aderarea simultană a celor două state, în timp ce 31% consideră că niciuna dintre ele nu ar trebui primită în Uniunea Europeană. Restul de 6% nu au răspuns. Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 19 octombrie – 9 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.116 persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, din 86 de localități ale Republicii Moldova. Marja maximă de eroare declarată este de ±3 puncte procentuale.

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