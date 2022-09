Sfere metalice misterioase au apărut pe plajele din Ucraina. Ce sunt de fapt

Începând din martie - când invazia rusă era în stadiu incipient - „mingile” de metal au apărut pe plajele din Ucraina, informează The Sun.

Acestea i-au uimit pe experții în armament care încearcă să își dea seama ce ar putea fi sau de unde au venit. Unii dintre ei au spus că ciudatele sfere arată ca minele folosite de trupele rusești pentru a bombarda Ucraina.

Analistul în domeniul apărării, H.I. Sutton insistă că obiectele nu sunt mine, dar sunt folosite în război.

„Printre resturile rezultate în urma războiului, sfere rotunde misterioase au apărut pe plajele Mării Negre”, a scris acesta pe site-ul personal.

„Sfere metalice, cu o serie de țepi proeminenți. Au fost descrise în presa locală ca fiind mine de război. Într-adevăr natura lor pare evidentă, dar nu este, nu sunt mine”, a mai adăugat analistul.

El crede că mingile pot fi părți din capsula de lansare a submarinului Kalibr, folosit pentru a lansa rachete balistice.

Rachetele 3M-54 KAlibr au fost folosite pentru a bombarda Ucraina încă de la începutul războiului.

„Sferele sunt mici, cam de dimensiunea focosului sferic de pe o mină sovietică anti-invazie PDM-2, dar dacă te uiți mai de-aproape ele sunt destul de ușoare și nu sunt corodate. Nu au stat în apă mult.”, a declarat Sutton.

„Țepii care eunt orientați în jos, aliniamentul lor, sugerează că sunt de fapt puncte de fixare”, a mai adăugat analistul.

Alte persoane au sugerat că sferele ar putea fi componente desprinse dintr-un avion, însă Sutton a respins ipoteza.

***NEW ANALYSIS*** here-> https://t.co/bAcU5FDpc5#Russia’s Washed-Up Invasion: Mystery objects found on Black Sea beaches

They look like mines but I don’t think that they are. Leading theory is part of Kalibr submarine launch capsule but unconfirmed #OSINT pic.twitter.com/ylM4WlXXAb