Serghei Şoigu: Rusia şi-a îndeplinit obiectivele ale primei etape ale invaziei. Armata rusă va trece la eliberarea Donbasului

Serghei Şoigu nu a fost văzut public în perioada 11-24 martie, iar joi a apărut pentru scurt timp într-un videoclip lansat de preşedintele rus Vladimir Putin. Consilierul ministrului ucrainean al Afacerilor Interne Anton Geraşcenko susținea că Serghei Şoigu a suferit un infarct.

Obiectivele principale ale primei etape a operaţiunii militare desfăşurate de Rusia în Ucraina au fost îndeplinite, iar de acum, armata rusă îşi va concentra eforturile militare asupra eliberării Donbasului, a declarat Serghei Şoigu, ministrul rus al Apărării, scrie News.ro, care citează Tass.



In his speech, Shoigu repeated that the first phase of #Russia's "special operation" was over, and that Russian forces would now focus on "liberating" the Donbass. pic.twitter.com/UMjDo6rxuJ