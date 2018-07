Senator rus, către americani: ”Vreți război cu o putere nucleară?”

Episodul controversat a fost relatat joi pe Twitter de către corespondenul BBC în Moscova, Steve Rosenberg. ”Mi-am petrecut ziua la sediul Ministerului de Externe al Rusiei și am simțit cum Moscova își pierde răbdarea cu America. Putin a venit în vizită și i-a atacat pe criticii lui Trump, iar un senator rus a spus despre presa și congresul din SUA: ”Ce vor? Vor război cu o putere nucleară?” a scris pe Twitter Steve Rosenberg.

Spent the day at the Russian Foreign Ministry & sensed Moscow's growing increasingly impatient with America: Putin visited & hit out at critics of Trump, while one Russian senator said of US media & Congress: "What do they want? Do they want a war with a nuclear power?" pic.twitter.com/00GjW1a7Y5