Scandal la ședința Consiliului de Securitate al ONU. China atacă SUA: "Aţi provocat suficiente probleme în lume"

”Ajunge! Aţi provocat suficiente probleme în lume”, a tunat la finalul şedinţei Zhang Jun, sub priviriea nepăsătoare a secretarului general al ONU Antonio Guterres.

”Înainte să-i arătaţi cu degetul pe alţii, care este cauza celor şapte milioane de cazuri şi peste 200.000 de morţi în Statele Unite?”, a întrebat ambasadrul chinez, care a acuzat Washingtonul de răspândirea ”virusului dezinformării”, de faptul că”minte” şi că ”înşală”, potrivit News.ro.

#Chinese #UN Ambassador Zhang Jun says the #US needs to “wake up” instead of deflecting responsibility from its own actions. He accuses Washington of lying, cheating and stealing, and warns the #US against drifting further in the wrong direction. pic.twitter.com/HgIdHXeIO5