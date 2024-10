Rusia și-ar fi doborât propriul avion de luptă aflat în misiune de bombardament deasupra Ucrainei

Aeronava rusă lansase bombe aeriene ghidate asupra pozițiilor ucrainene și a fost doborâtă de propriile trupe la sol, potrivit ziarului Ukrainska Pravda, citat de Newsweek.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat un avion lovit în aer de o rachetă și rămășița unui avion după ce s-a prăbușit la sol, deși nu este clar dacă acestea au fost luate din același incident. Un fost consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei a sugerat că aeronava doborâtă a fost fie un avion de sprijin la sol Su-25, fie o dronă Hunter S-70.

Citând o sursă din cadrul forțelor aeriene ucrainene, Ukrainska Pravda a raportat că un avion rusesc a fost doborât deasupra Donbasului într-un incident de „friendly fire” („foc prietenos” - n.trad., atunci când militarii trag din greșeală în propriii camarazi/aliați).

Ziarul a afirmat că avionul a fost lovit în timp ce lansa bombe glide, dispozitive explozive mari, dar ieftine, care au fost utilizate pentru a devasta apărarea ucraineană. Bloggerii militari ruși au raportat, de asemenea, că unul dintre avioanele lor a fost distrus, deși unele detalii rămân neclare.

Anton Gerashchenko, fost consilier al ministrului ucrainean al afacerilor interne, a distribuit pe X imagini cu avionul distrus, adăugând: „Au apărut videoclipuri online care arată un Su-25 rusesc care s-a prăbușit în regiunea Donețk.

There is unconfirmed information that it could have been friendly fire by Russians themselves. pic.twitter.com/wx3SMDCLxB