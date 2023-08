Rusia începe să producă o armă kamikaze care conține o serie de „curiozități”. Cum arată | VIDEO

Rusia a finalizat dezvoltarea și a început producția celei de-a doua versiuni a dronei kamikaze cu vedere la prima persoană (FPV) Ovod, a declarat sâmbătă șeful grupului de proiect al producătorului de drone, Andrey Ivanov.

"Un vehicul aerian fără pilot Ovod versiunea 2.0 a fost dezvoltat și pus în producție la scară mică... Acest dispozitiv are o umplutură electronică modificată, un nou grup de elice, precum și o serie de 'curiozități' care nu pot fi discutate", a declarat Ivanov pentru RIA Novosti, potrivit agenției de presă Baha.

DNR forces claim to test a new "Gadfly" (Ovod) FPV drone - apparently, the first batches have already entered the troops in the Avdeevka region. The drone costs about 40K rubles ($500). https://t.co/PwfiXhYsAy pic.twitter.com/cLunArjOiy