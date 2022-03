Rusia anunţă că a distrus cea mai mare rezervă de carburant a armatei ucrainene, de lângă Kiev

”Rachete (de tip) Kalibr de înaltă precizie au vizat (joi seara)o bază (de depozitare) de carburant, în apropiere de satul Kalinovka, lângă Kiev”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Overnight a Russian attack hit an oil depot in the village of Kalinovka pic.twitter.com/FJirkuiBc2

”Cea mai mare parte a rezervei de carburant care rămânea armatei ucrainene şi care servea la aprovizionarea unităţilor din partea centrală a ţării, a fost distrusă”, apreciază el.

Oil depot in #Kalinovka near #Kyiv still burning after overnight Russian strikes. Russian strategy has been to degrade the capabilities of Ukrainian forces on the #Kiev front. #Ukraine #UkraineRussianWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/hYrA6CpERn