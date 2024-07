Rusia a lovit Nikolaev. Potrivit lui Zelenski, racheta a lovit un loc de joacă pentru copii. Sunt morți și răniți

Forțele Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene au declarat că a fost efectuată o lovitură cu rachete asupra Nikolaev.

Potrivit primarului din Nikolaev, o lovitură a fost înregistrată într-o zonă rezidențială. Echipele de ambulanță au sosit la fața locului, a declarat Vitaly Kim, președintele Administrației Regionale Nikolaev.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a spus că, potrivit datelor sale, racheta a lovit „un loc de joacă pentru copii lângă o casă”.

Potrivit lui Zelenski, trei persoane au fost ucise, inclusiv un copil, iar cinci au fost rănite.

„Rusia dovedește în fiecare zi cu teroarea sa că există puțină presiune asupra ei. Această distrugere a vieții trebuie să înceteze. Avem nevoie de noi soluții pentru a ne sprijini apărarea. Rusia trebuie să simtă puterea păcii”, a spus Zelenski.

