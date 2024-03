Rusia a lovit cu rachete sursa de alimentare cu energie electrică din Harkov. Au fost auzite peste 15 explozii

Terekhov nu a raportat victime. El a spus că unele dintre pompele de apă ale oraşului s-au oprit din cauza atacurilor.

În centrul Ucrainei, primarul Krivoi Roc, Oleksandr Vilkul, a declarat că s-au auzit explozii în oraş, dar nu a oferit detalii.

BREAKING: Ukraine is getting absolutely pummeled right now with a Russian missile and drone onslaught.

Dnipro Dam in Zaporizhzhia was struck as Kharkiv electrical facilities were hit by upwards of 15 ballistic missiles.

