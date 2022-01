România a început negocierile pentru aderarea la OECD. Guvern: „Confirmă nivelul ridicat de pregătire tehnică al României”

„Decizia vine ca urmare a deliberării atente de către membrii OCDE în baza dovezilor din Cadrul pentru Examinarea Potențialilor Membri și a progresului înregistrat de cele șase țări de la primele cereri pentru de aderarea la OCDE” se arată în comunicatul OCDE.

Înfiinţată în 1961, OCDE este un for interguvernamental dedicat identificării, diseminării şi evaluării aplicării politicilor publice potrivite pentru asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale.

Cei 38 de membri ai OCDE (din care majoritatea europeni - 23) sunt state dezvoltate, deţinând peste 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

Aderarea României la OCDE este un obiectiv strategic de politică externă, care a întrunit sprijinul transpartinic al guvernelor postdecembriste ale României. Ţara noastră şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE în aprilie 2004, candidatură care a fost reiterată în mai multe rânduri.

Preşedintele Klaus Iohannis salută decizia Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de lansare a negocierilor de aderare cu România.

"Salut călduros decizia OCDE de astăzi de deschidere a negocierilor de aderare cu România. Mulţumesc secretarului general Mathias Cormann şi statelor membre pentru susţinerea candidaturii României! Rămânem angajaţi să atingem obiectivul aderării la OCDE, cu energie şi determinare", a scris şeful statului, marţi, pe Facebook.

Şi Guvernul a salutat decizia Consiliului OCDE privind lansarea negocierilor de aderare cu România, subliniind într-un comunicat de presă că prin această decizie, ţara noastră se apropie semnificativ de atingerea unuia dintre obiectivele sale strategice de politică externă, unanim împărtăşit şi asumat constant la cel mai înalt nivel al statului, respectiv obţinerea statutului de membru al Organizaţiei, potrivit Agerpres.

