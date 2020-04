Rețeta Coreei de Sud pentru o revenire la normalitate post-coronavirus

Coreea de Sud a prezentat vineri liniile directoare pentru o revenire la normalitate post-coronavirus într-un interval de doi ani, incluzând munca de acasă, rezervări la transportul public și timp minim petrecut la restaurante, scrie Reuters.

Centrul pentru controlul și prevenirea bolilor din Coreea (KCDC) a raportat doar șase cazuri noi, cel mai mic număr de la vârful de 909 din 28 februarie din Coreea de Sud. Țara a fost prima care a contractat virusul după China.

Fără noi morți, numărul de decese a rămas la 240 și autoritățile speră că, zilnic, cazurile noi de infectare vor scădea la zero în zilele următoare, după ce au scăzut sub 10 duminică. Totalul infecțiilor înregistrate a ajuns la 10.708 în țară, care are aproape 52 de milioane de oameni.

Testarea pe scară largă și urmărirea aplicațiilor care permit localizarea în timp real au permis Coreei de Sud să limiteze răspândirea virusului, optând pentru distanțare socială, mai degrabă decât autoizolare.

Seul și-a extins politica de distanțare socială până la 5 mai, oferind în același timp o gură de aer pentru biserici și facilitățile sportive, dar a cerut vigilență, deoarece cazurile importate au continuat să apară.

„Unii experți prezic că COVID-19 va rămâne printer noi timp de doi ani și trebuie să acceptăm realitatea că nu putem să ne întoarcem la viața pre-COVID-19”, a declarat vice-ministrul Sănătății, Kim Gang-lip într-o întâlnire cu presa.

„Guvernul pregătește o tranziție către o schemă de distanțare de rutină durabilă, cu scopul de a desfășura o activitate socială și economică regulată și de a preveni infecțiile cu COVID-19 în același timp”, a spus el.

Ghidul detaliează un cod de conduită în zone care includ locuri de muncă, transport, restaurante, cumpărături și echipamente sportive, începând cu reguli generale, cum ar fi spălarea mâinilor, menținerea distanței și dezinfectarea.

Oricine a călătorit în străinătate în ultimele două săptămâni nu ar trebui să meargă la muncă pentru o perioadă de timp, iar angajatorilor le este recomandat să folosească conferințe video, instruire online, muncă la distanță și ore flexibile.

Ghidul a îndemnat oamenii să petreacă timp minim la restaurante și cafenele și să folosească farfurii individuale pentru a servi mâncarea. Proprietarii întreprinderilor ar trebui să așeze locurile, la distanță unule față de celelalte, dacă este posibil, și să promoveze activ servicii de livrare online.