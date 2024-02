Regiunea din Rusia care va fi „neutralizată” dacă Moscova va ataca NATO. Amenințare directă la adresa Kremlinului

Ambasadorul Lituaniei în Suedia a declarat marți că regiunea rusă Kaliningrad va fi "neutralizată" dacă Moscova va ataca NATO la Marea Baltică.

Linas Linkevicius, care a fost ministru de Externe și ministru al Apărării al Lituaniei înainte de a prelua funcția de ambasador, a făcut aceste comentarii pe X, fostul Twitter, într-o postare legată de aderarea Suediei la NATO.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED