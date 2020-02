Reacția unui urangutan când a văzut un bărbat într-un râu plin cu șerpi

Fotograful Anil Prabhakar explora parcul natural al unei organizații care se ocupă de protejarea urangutanilor, când a imortalizat momentul în care urangutanul a încercat să-l ajute pe angajatul parcului, relatează CNN.

Vizitatorul a avut norocul să asiste la scenă dintre un urangutan şi îngrijitor care intrase în râu pentru a curăţa apa de şerpi.

Need a hand? Orangutan reaches out to help a man as he protects the ape from snakes in Borneo https://t.co/BXhHSsQsHE