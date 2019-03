Reacția milionarului criticat după ce s-a lăudat că a angajat un român ca "sclav"

Tânărul de 23 de ani a postat pe Instagram mai multe filmulețe în care se laudă că Sorin, un imigrant din România, este “servitorul” lui în timpul curselor de cai de la Cheltenham.

The Sun a scris că, în timp ce Harry se distra cu prietenii săi, Sorin era trimis să cumpere beri, să ţină ţigările şi haina angajatorului său.

"Vreau să vă fac cunoştinţă cu Sorin. L-am adus cu mine ca să meargă la bar. E plătit cu ziua. Adoră asta. E o zi frumoasă afară", a scris tânărul.

În altă postare, Harry îl descrie pe Sorin drept "suport de ţigări şi haină, aducător de bere şi angajatul lunii", în timp ce în altă postare îl cataloghează drept "servitorul său din România".

Deși postările lui au atras o serie de critici, cazul fiind prezentat și în presă, Harry Taroni nu pare deranjat de acest lucru.

Într-o postare de marți, de pe Instagram, Harry ironizează întreaga situație. El s-a fotografiat în fața unui grup de persoane, despre care susține că au făcut coadă pentru a-i angaja anul viitor, făcând referire probabil la cursele de cai de anul viitor.

@thesun look what you've done, now we've got a bloody queue to apply for next year