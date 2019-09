Reacția lui Putin la simularea unui război după o ”invazie teroristă” în Rusia. VIDEO

Rusia şi China şi-au întărit relaţiile tradiţional puternice în ultimii ani, în timp ce raporturile lor cu Occidentul, în special cu SUA, s-au deteriorat pe fondul conflictelor regionale şi al disputelor comerciale.

În cursul exerciţiilor militare "Ţentr-2019", Putin s-a întâlnit vineri cu preşedintele Kârgâzstanului, Sooronbay Jeenbekov, un important aliat al Rusiei şi Chinei în Asia Centrală.

"Am spus mereu şi o voi spune din nou că (Republica) Kârgâzstan este pentru Rusia printre cei mai de încredere prieteni, aliaţi şi parteneri", a declarat preşedintele kârgâz cu ocazia acestei întâlniri, potrivit transcriptului publicat de serviciul de presă al lui Vladimir Putin.

Putin a calificat acest exerciţiu drept cel mai mare astfel de eveniment din istoria relaţiilor Rusiei moderne cu Kârgâzstanul, conform declaraţiilor făcute public în debutul întâlnirii cu Jeenbekov.

Cei doi lideri s-au întâlnit la o bază militară din Orenburg, în apropierea graniţei ruse cu Kazahstan, o altă fostă republică sovietică din Asia Centrală.

Watch the overwhelming movement of tanks, gunships & attack heptrs during the Exercise in Donguz Ranges in Russia.Display includd air force & Army. 52 fighter aircrafts, 12 Bombers, 06 Tpt aircrafts abt 70 Attack helicopters alongwith 70 tanks, 70 BPS @NewIndianXpress pic.twitter.com/rJ9YFRHlCY