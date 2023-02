Reacția Chinei, după ce SUA au doborât balonul „spion”. „Washingtonul a încălcat grav practica internațională”

„China îşi exprimă nemulţumirea puternică şi protestul faţă de utilizarea forţei de către SUA pentru a ataca aeronavele civile fără pilot. Partea chineză a informat în repetate rânduri partea SUA după verificarea faptului că dirijabilul este pentru uz civil şi a intrat în SUA din cauza forţei majore – a fost complet un accident”, se arată în comunicatul, care a fost publicat duminică dimineaţa, conform News.ro.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs