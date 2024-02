Răsturnare de situație în cazul francezului care a construit în 8 ani Turnul Eiffel din chibrituri, sperând la un record

Richard Plaud, un consilier francez în vârstă de 47 de ani, a aflat zilele trecute că nu va intra în Cartea Recordurilor, chiar când mai avea puțin până la finalizarea Turnului Eiffel de 23 de metri, însă era prea târziu pentru a mai face ceva. El a folosit 706.900 de bețe de chibrit care nu aveau la capete gămălia din material ușor inflamabil și nu erau disponibile în magazine, o condiție esențială stabilită de Guinness World Records.

Richard și-a finalizat în sfârșit proiectul pe 27 decembrie, la 100 de ani de la moartea inginerului Turnului Eiffel. A creat 402 panouri din chibrituri, pe care apoi le-a construit în structura imensă.

Totul a luat o întorsătură fericită, după ce reprezentanții Guiness World Record au analizat situația lui. Au decis în final să-i acorde titlul pentru cea mai înaltă machetă a Turnului Eiffer, făcută din chibrituri.

„După ce am aflat mai multe despre tehnicile folosite de comunitatea de creatori de machete din chibrituri și am revizuit realizarea lui Richard în relație cu titluri similare care au fost acordate de-a lungul timpului, am decis să corectăm unele neconcordanțe din regulile noastre și să îi acordăm titlul de Cartea Recordurilor”, a declarat un director de la Guiness pentru metro.co.uk.

Sursa: metro.co.uk Etichete: , , , Dată publicare: 09-02-2024 09:49