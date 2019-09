Raport: O boală ar putea ucide 80 de milioane de oameni în toată lumea. „Va face prăpăd”

Acum un secol, gripa spaniolă a afectat o treime din populația lumii și a ucis 50 de milioane de oameni. Dacă ar izbucni din nou o pandemie, date fiind globalizarea și ritmul în care călătoresc oamenii, efectele ar putea fi și mai grave, se arată într-un raport.

Documentul, numit „A World At Risk” („O lume în pericol”) a fost întocmit de The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), o echipă de experți condusă de medicul Gro Harlem Brundtland, fost premier norvegian și fost director general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Specialiștii încearcă astfel să atragă atenția liderilor lumii, notează Daily Mail.

„Pericolul unei pandemii care se poate răspândi în întreaga lume este real. Un patogen care se răspândește rapid are capacitatea să ucidă zeci de milioane de oameni, să distrugă economii și să fulnerabilizeze securitatea statelor”, arată grupul.

„De prea mult timp am permis ca panica și neglijența să se instaleze când vine vorba de pandemii. Depunem eforturi când vine vorba de o amenințare serioasă, dar apoi uităm de ele, când pericolul scade în intensitate. Timpul să acționăm chiar a trecut demult”, se mai arată în raport.

A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies.

