Putin le-a oferit opt "inele de aur ale puterii" liderilor CSI. Unul l-a păstrat pentru el | FOTO

În cadrul summitului informal al Comunității Statelor Independente de la Sankt Petersburg, președintele rus Vladimir Putin le-a oferit liderilor CSI inele din aur galben și alb. Designul fiecărui inel încorporează emblema CSI și cuvintele „La mulți ani, 2023”.

Dintre toți cei care câte un astfel de inel - președinții Azerbaidjanului, Belarusului, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tadjikistanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului, precum și premierul armean - doar Alexander Lukașenko și l-a pus pe deget imediat ce l-a primit. Publicația independentă rusă Meduza notează că și Putin a păstrat pentru el un astfel de inel, al nouălea.

Canalele rusești de Telegram sunt ocupate să compare ideea cadoului lui Putin cu celebrele inelele ale lui Sauron din clasicul lui J. R. R. Tolkien – „Stăpânul inelelor”.

On the second day of Christmas, Vladimir Putin gave leaders at the CIS summit nine golden rings

