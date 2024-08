Putin convoacă de urgenţă Consiliul de Securitate al Rusiei pe fondul incursiunii ucrainene în regiunea rusă Kursk

Preşedintele rus Vladimir Putin a convocat de urgenţă miercuri Consiliul de Securitate al Rusiei, transmite canalul rusesc de Telegram Brief, citând o sursă familiarizată cu problema.

Înainte de reuniunea Consiliului de Securitate, Putin va avea o întrevedere cu membrii guvernului, a declarat o sursă pentru Brief. Din componenţa acestui for fac parte şefii instituţiilor de forţă, preşedinţii ambelor camere ale parlamentului rus (Duma de Stat şi Consiliul Federaţiei), ministrul de externe Serghei Lavrov, fostul preşedinte Dmitri Medvedev, în prezent secretar adjunct al acestui consiliu şi secretarul său Serghei Şoigu, fost ministru al apărării, potrivit publicaţiei The Moscow Times.

Ministerul rus al Apărării a recunoscut miercuri că luptele pentru respingerea trupelor ucrainene, care au pătruns cu o zi în urmă în regiunea de frontieră Kursk continuă pentru a doua zi consecutiv, notează EFE şi Reuters.

"Pe parcursul nopţii trecute, detaşamente ale forţelor Federaţiei Ruse, împreună cu unităţi de poliţişti de frontieră (din subordinea Serviciului Federal de Securitate /FSB/), au continuat să respingă trupele armatei ucrainene în zone din regiunea Kursk limitrofe frontierei ruso-ucrainene", se arată într-un comunicat al ministerului. "Operaţiunea de eliminare a unităţilor armatei ucrainene continuă", se afirmă în text.

Potrivit cunoscutului blogger militar rus Rîbar, trupele ucrainene s-ar fi fortificat în trei localităţi din Kursk, unde ar fi intrat aproximativ 400 de combatanţi. În plus, alţi 2.000 de militari ucraineni ar staţiona la frontieră.

Unele canale Telegram ruseşti afirmă că trupele ucrainene au avansat 10 km în teritoriului rus.

Guvernatorul regiunii ruse Kursk, Aleksei Smirnov, a declarat că a discutat despre incursiunea de la frontieră cu preşedintele Vladimir Putin, care l-a asigurat că va primi tot ajutorul necesar pentru a stabiliza situaţia.

"Situaţia din regiune este controlabilă", a spus el, menţionând că mii de oameni din mai multe localităţi din apropierea frontierei au fost evacuaţi.

Rusia a confirmat marţi după-amiază că a trimis întăriri în regiune după incursiunea a aproximativ 300 de militari inamici sprijiniţi de 11 tancuri şi peste 20 de vehicule blindate, potrivit Ministerului rus al Apărării. Armata ucraineană nu a făcut niciun comentariu, ceea ce a suscitat o serie de speculaţii cu privire la scopul şi utilitatea acestei incursiuni într-un moment dificil pe front.

Kievul nu a confirmat oficial această operaţiune pe teritoriul Rusiei, menţinând un regim de tăcere informaţională completă. În absenţa unor informaţii oficiale despre scopul acestei operaţiuni, unii analişti militari s-au grăbit să critice incursiunea, calificând-o drept o "risipă inutilă de oameni şi echipamente", alţii însă au încercat să argumenteze că astfel armata ucraineană ar încerca să disloce trupe ruseşti din sectoarele Pokrovsk şi Toreţk (est), unde forţele ucraineană sunt într-o situaţie dificilă. Există speculaţii şi despre o posibilă diversiune, înaintea unui asalt ucrainean într-un alt sector, precum şi cu privire la faptul că intruziunea ar putea face parte dintr-o operaţiune mai amplă.

În acelaşi timp, şeful serviciului de informaţii militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat că se aşteaptă ca ofensiva desfăşurată de Rusia în mai multe sectoare ale frontului să se epuizeze în decurs de o lună şi jumătate până la două luni. "Ne aşteptăm ca ofensiva principală să se încheie într-o lună şi jumătate până la două luni", a declarat Budanov într-o întâlnire cu studenţii de la Şcoala de Economie din Kiev, citat de Forbes Ukraine.

Potrivit lui Budanov, intensitatea atacurilor ruseşti va scădea în perioada următoare din cauza epuizării acumulate în ultimele luni, timp în care Rusia a avut iniţiativa pe front.

Budanov a subliniat, de asemenea, că experienţa de război de zece ani a Ucrainei, de când a început să lupte împotriva rebelilor proruşi care au proclamat independenţa a două regiuni în estul ţării în 2014 (Lugansk şi Doneţk), sugerează că niciuna dintre părţi nu poate susţine o ofensivă majoră pentru mai mult de două luni.

Forţele ruse şi-au accelerat ritmul înaintării în această vară în regiunea Doneţk, unde au loc cele mai grele lupte. Rusia şi-a început ofensivă toamna trecută, după ce de-a doua - şi până acum ultima - contraofensivă ucraineană, care nu a fost încununată de succes.

