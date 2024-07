Putin anunţă la summitul OCS că-i consideră pe talibanii din Afganistan aliaţi în lupta împotriva terorismului

Liderul de la Kremlin a anunţat joi că îi consideră pe talibanii din Afganistanm ”aliaţi în lupta împotriva terorismului”, în contextul în care Rusia a fost vizată în mai multe atentate în ultimele luni.

”Talibanii sunt cu siguranţă aliaţii nioştri în lupta împotriva terorismului pentru că orice putere este interesată de stabilitatea puterii sale şi de stabilitatea statului pe care-l conduce”, a declarat într-o conferinţă de presă Vladimir Putin.

Taliban Is An Ally Against Terrorism, Says President Putin pic.twitter.com/avWfUdanRB