Pui dintr-o specie rară moare la câteva luni după ce a fost salvat. Ce s-a găsit în stomacul lui

Botezat Mariam, puiul de dugong a fost găsit eşuat pe o plajă în luna mai, când avea doar şase luni. Veterinarii din Phuket au publicat fotografii cu Mariam pe reţelele de socializare, în timp ce încearcă să o hrănească cu biberonul, imaginile devenind rapid virale.

Veterinarii au creat chiar și un live stream pe Facebook, pentru ca internauţii să poată să îi urmărească evoluția.

Din păcate însă, starea puiului de dugong s-a înrăutățit în ultima săptămână, mamiferul refuzând să mai mănânce.

Moartea acestuia a fost anunțată de Nantarika Chansue, unul dintre medicii veterinari care au avut grijă de Mariam, pe pagina de Facebook.

Potrivit acesteia, autopsia a relevat faptul că puiul de dugong avea o infecție în sânge, dar și la stomac, provocată de plasticul ingerat.

Plasticul i-a perforat stomacul animalului, împiedicând-l să mai mănânce, scrie Nantarika Chansue.

În timpul autopsiei, mai multe bucăți de plastic au fost prelevate din stomacul mamiferului, inclusiv o bucată care măsura 20 de centimetri, potrivit imaginilor postate pe Facebook.

"Cu toții suntem întristați de această pierdere, dar moartea lui Mariam trebuie să ne facă să conștientizăm că trebuie să salvăm mediul înconjurător pentru a salva aceste animale rare", a scris Nantarika Chansue.

