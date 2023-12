Proteste în Serbia. Manifestanţii antiguvernamentali au încercat să intre cu forţa în primăria Belgradului. FOTO & VIDEO

Forţele de ordine au intervenit după ce o parte din mulţimea aflată în faţa primăriei a spart geamuri şi a încercat să intre cu forţa înăuntru.

Activiştii opoziţiei spun că poliţia a folosit duminică o forţă excesivă.

Aceştia au precizat că guvernul a manipulat alegerile câştigate de partidul de guvernământ. Preşedintele Aleksandar Vucic spune că acuzaţiile sunt "gunoaie şi minciuni".

???? After fraudulent elections in Serbia to enable Vucic's ongoing dictatorial reign, as confirmed by a multitude of international watchdogs, people are now storming the administration building in Belgrade. pic.twitter.com/nd0VKEkH0p

Coliderul Frontului Verde-Stânga, Radomir Lazovic, a declarat că ofiţerii i-au bătut cu bastoane pe el şi pe mai multe persoane.

Au avut loc proteste paşnice în fiecare seară de la alegerile naţionale şi locale de săptămâna trecută. Cele de duminică au fost primele care au devenit violente.

Susţinătorii coaliţiei de opoziţie Serbia împotriva violenţei au încercat să pătrundă în primărie.

The Serbian police is using tear gas against the anti-government demonstrators who are trying to storm the Belgrade City Assembly building in protest against the fraudulent parliamentary & local elections last week. pic.twitter.com/8pzHpsPln9