Protest masiv în capitala Mongoliei. Manifestanții au încercat să ia cu asalt Palatul de Stat | VIDEO

În ciuda temperaturilor extreme de afară, mii de oameni au protestat împotriva presupusei corupții din industria cărbunelui și a inflației în creștere, iar unii dintre ei au încercat ulterior să ia cu asalt sediul guvernului.

Protestatarii, mulți dintre ei tineri, s-au adunat, luni, în piața centrală Sukhbaatar din Ulan Bator, la temperaturi de -21C, cerând "dreptate" împotriva oficialilor corupți și cerând demiterea parlamentului țării.

"Ajutați-ne, țara noastră se prăbușește", scria pe o pancartă.

Protestatarii sunt frustrați de economia bolnavă a țării, în condițiile în care inflația a ajuns la 15,2% în urma invaziei Rusiei în Ucraina, iar granițele închise afectează comerțul cu China vecină, notează Al Jazeera.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.

According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS