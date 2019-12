Prințul Charles: „Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine”

„Legăturile cu România înseamnă foarte mult pentru mine și este minunat să văd schimbările din acești 30 de ani. La fel de minunat, este să văd contribuția imensă a comunității românești din Regatul Unit”

Sunt cuvintele prințului Charles, care a fost invitat de onoare la vernisajul unei expoziții de fotografie dedicată Revoluției din decembrie, la sediul Institutului cultural român de la Londra.

Prințul a zăbovit cel mai mult în fața unei fotografii, cu doi tineri care poartă mesajul „Copiii noștri vor fi liberi”.

La finalul vizitei, a primit în dar o fotografie simbolică.

„Când am aflat, cu ani în urmă, că am avut o stră-stră-străbunică din Transilvania, al cărei sat natal urmă să fie distrus, am înțeles și mai bine suferințele teribile pe care românii au trebuit să le îndure atât de mult timp", a mai spus Charles, în discursul său.