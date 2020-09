Prinţesa Eugenie, nepoata reginei Elisabeta a II-a, aşteaptă primul ei copil

"Alteţa sa regală prinţesa Eugenie şi Jack Brooksbank sunt încântaţi să anunţe că aşteaptă un bebeluş la începutul anului 2021", notează reşedinţa familiei regale pe contul său de Twitter.

"Ducele de York şi Sarah, Ducesa de York, alături de doamna şi de domnul Brooksbank, de regină şi de ducele de Edinburgh sunt încântaţi de această veste", precizează comunicatul publicat de Palatul Buckingham.

Prinţesa Eugenie, fiica cea mică a prinţului Andrew, s-a căsătorit în 2018 cu omul de afaceri Jack Brooksbank într-o ceremonie religioasă care a fost oficiată în capela Saint George de la Castelul Windsor.

Prinţesa Eugenie, în vârstă de 30 de ani, şi Jack Brooksbank, în vârstă de 34 de ani, s-au cunoscut în timpul unei vacanţe de schi în Elveţia în 2010 şi s-au logodit la începutul anului 2018.

???? Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC