Primul portret oficial al Regelui Charles al III-lea, după încoronare. Ce este diferit față de Regina Elisabeta FOTO

„A ști că avem sprijinul și încurajarea voastră și a fi martorii bunăvoinței voastre exprimate în atât de multe moduri diferite, a fost cel mai mare dar posibil de încoronare, deoarece acum ne dedicăm din nou viețile slujirii poporului Regatului Unit, Regatului și Commonwealth-ului”, a scris Regele Charles al III-lea în mesajul său de mulțumire.

Cu coroana imperială pe cap, sceptrul în mâna dreaptă suveranul fixează cu privirea obiectivul aparatului de fotografiat.

Fotografia este realizată în Sala Tronului, în Palatul Buckingham.

Spre deosebire de mama sa, Elizabeth a II-a, care a ales să stea în picioare în fotografia încoronării sale, în 1953, Charles al III-lea este aşezat.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.

El stă pe unul dintre cele două scaune din 1902 fabricate pentru viitorul rege George al V-lea şi regina Mary în vederea încoronării lui Edward al VII-lea.

Pe contul de Twitter al familiei regale - @RoyalFamily - s-au difuxat şi alte imagini de la această zi memorabilă - portretul reginei Camilla, o fotografie a celor doi suverani şi o imagine de grup a familiei regale, cu prinţul William şi prinţesa Kate.

As the Coronation weekend draws to a close, my wife and I just wanted to share our most sincere and heartfelt thanks to all those who have helped to make this such a special occasion.

