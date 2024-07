Primul lucru pe care îl va face Donald Trump dacă va fi reales președinte al SUA. „Voi readuce Visul American”

A acceptat în mod oficial să candideze din nou la Casa Albă, în fața delegaților de la Convenția Partidului Republican. Discursul său a fost mai liniștit față de cele cu care ne-a obișnuit până acum. A făcut apel la unitate și a înșirat o lungă listă de lucruri pe care le va face pentru a îmbunătăți economia americană, dar și pentru a rezolva problema imigrației ilegale.

Sobru și mai puțin virulent ca în alte dăți, fostul președinte Donald Trump a ținut un discurs lung pe scena Convenției Partidului Republican din Milwaukee. A renunțat de mai multe ori la prompter ca să vorbească liber și a făcut apel încă de la început la unitate.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Stau în fața voastră în această seară cu un mesaj de încredere, putere și speranță. Împreună, vom lansa o nouă eră de siguranță, prosperitate și libertate pentru cetățenii de orice rasă, religie, culoare și credință. Discordia și diviziunea din societatea noastră trebuie vindecate”.

Urmărit de mulți susținători cu lacrimi în ochi, Trump a povestit în detaliu cum a văzut tentativa de asasinare în care a fost la un fir de păr distanță să-și piardă viața, în urmă cu doar cinci zile.

Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA: „Am auzit un șuierat puternic și am simțit ceva lovindu-mă foarte, foarte tare la urechea dreaptă. Mi-am spus, wow, ce a fost asta? Nu poate fi decât un glonț și mi-am dus mâna dreaptă la ureche. Am coborât-o. Mâna mea era acoperită de sânge. Era sânge peste tot. Am știut imediat că este foarte grav, că suntem atacați și, dintr-o mișcare, m-am lăsat la pământ. Gloanțele continuau să zboare”.

Trump susține că norocul și Dumnezeu l-au ajutat să supraviețuiască, dar și un grafic despre imigrație pe care voia să-l prezinte în momentul în care trăgătorul a deschis focul. Fostul președinte american a continuat cu o listă lungă de măsuri pe care intenționează să le ia administrația sa, imediat ce va câștiga alegerile. Pe primul loc: deportarea tuturor imigranților ilegali.

Donald Trump: „Voi readuce Visul American. Mai întâi, trebuie să oferim un ajutor economic cetățenilor noștri. Încă din prima zi, vom reduce prețurile și vom face America din nou accesibilă. Vom reduce, apoi, costurile cu transporturile, manufactura și pentru bunurile de consum. Totul începe cu energia. Și amintiți-vă, avem cu mult mai mult aur lichid sub picioarele noastre decât orice altă țară”.

Cât despre contracandidatul său, Trump l-a menționat pe Joe Biden, doar o singură dată, când a spus despre el că a fost un șef de stat mai slab decât cei mai slabi 10 președinți americani luați laolaltă. Altfel, liderul republican s-a ferit să aibă un discurs prea dur la adresa adversarilor politici.

Donald Trump: „Partidul Democrat ar trebui să înceteze imediat să folosească sistemul de justiție ca armă și să își eticheteze adversarii politici drept inamici ai democrației. Mai ales că acest lucru nu este adevărat. De fapt, eu sunt cel care salvează democrația în numele poporului țării noastre”.

Despre războiul din Ucraina, Trump s-a lăudat că a fost singurul președinte recent al SUA care nu a început niciun război nou și a promis că va aduce pacea pe glob.

Discursul lui Trump s-a lungit cu mult peste cât ar fi trebuit să vorbească, pentru că la un moment dat unii dintre cei din sală au început să plece spre casă. Liderul conservator a încheiat într-o notă înaltă, cu un nou val de promisiuni și un apel la unitate.

„Viitorul Americii va fi mai mare, mai bun, mai îndrăzneț, mai luminos, mai fericit, mai puternic, mai liber, mai măreț și mai unit ca niciodată”, a mai spus Trump.

