Premierul Olandei: Relaxați-vă, avem suficientă hârtie igienică pentru următorii 10 ani

„Da, au din nou pe rafturi hârtie igienică”, a spus Mark Rutte unui cumpărător într-un schimb informal de replici în timp ce vizita un supermarket pentru a arăta sprijin lucrătorilor.

Primul ministru olandez a mai precizat: ”Avem destulă hârtie igienică în toată țara pentru următorii 10 ani. Putem să ne facem nevoile liniștiți”.

Rafturile din supermarketurile olandeze s-au reîncărcat în mare parte cu hârtie igienică după ce săptămâna trecută au fost golite, scrie Reuters.

Totodată, polițiștii din statul American Oregon le-au cerut cetățenilor îngrijorați de pandemia de coronavirus să nu mai sune la 911 dacă rămân fără hârtie igienică.

„E greu de crezut că trebuie să scriem asta. Nu sunaţi la 911 (numărul de urgenţă – n.r.) doar pentru că nu mai aveţi hârtie igienică”, au publicat pe pagina lor de Facebook poliţiştii din acest mic oraş din statul Oregon.

„Veţi supravieţui şi fără ajutorul nostru”, au adăugat ei, vizibil excedaţi de apelurile cetăţenilor debusolaţi în contextul penuriei de hârtie igienică.

The prime minister says we can poop for ten years with the amount of toilet paper in this country. Please stop hoarding. pic.twitter.com/Uz7TUMwK68