Povestea unui scafandru care a fost prins sub apă de un aligator. „Am știut că voi muri chiar atunci”

Aligatorul și-a fixat fălcile în jurul brațului lui Will Georgitis și, după ce acesta a încercat să scape înjunghiindu-l cu șurubelnița pe care o folosește pentru a scoate dinții fosilizați de rechin din albia râului, aligatorul l-a scuturat pe scafandru și l-a târât 15 metri în jos, a povestit Georgitis pentru The Post and Courier, scrie AP.

„Am știut că voi muri chiar atunci și acolo", a declarat el ziarului din Charleston.

