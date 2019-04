Povestea unui român care locuiește pe Sena, în fața Notre-Dame. Cum a aflat de incendiu

Ovidiu Onedin este un român stabilit de 11 ani la Paris, pasionat de fotografie. De 10 ani locuiește într-o barcă, pe Sena, la mai puțin de 500 de metri de Catedrala Notre-Dame.

Spune că pentru el monumentul face parte din ceea ce el numește ”acasă”, pentru că îl vede zilnic de pe fereastră.

Mai mult, Notre-Dame ”îl atrage mereu să-i facă poze”, mai ales pe timp de noapte.

Ovidiu i-a povestit corespondentului Știrilor Pro TV Cosmin Savu cum a trăit evenimentul de luni seară.

”M-a luat prin surprindere... Ești obișnuit să fie ceva mereu acolo și dintr-o dată vezi că se poate dărâma, că îi vine sfârșitul...

Eram în casă, habar n-aveam de ce se întâmplă... Auzeam sirenele pompierilor, dar e ceva cu care sunt obișnuit. În centru Parisului, sirenele și forfota sunt normale, așa că nu am dat importanță. Un prieten din București m-a sunat și mi-a spus... Culmea e că de acolo de unde stau am vedere directă spre catedrală...

Când am ieșit afară, cupola era deja cuprinsă de flăcări, încă era în picioare, am fugit repede să-mi iau camera și când am ajuns înapoi pe terasă, nu mai era...

Era o grămadă de lume... Am fost martor la multe evenimente, dar nu am văzut niciodată atâta lume ca la acest eveniment nefericit. Oamenii eu îngrijorați, surprinși.....

Parizienii nu-l mai văd ca pe un obiectiv turistic, dar este un punct de reper. Eu, care sunt pasionat de fotografie, sunt atras să îi fac poze”, a povestit Ovidiu Onedin pentru Știrile Pro TV.

