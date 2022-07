Povestea stranie a unui cuplu. Au trăit 35 de ani sub identități false, femeia locuind în România, în timpul comunismului

Walter Primrose şi soţia sa, Gwynn Morrison, ambii născuţi în 1955, au fost arestaţi vineri în Hawaii. Potrivit documentelor judecătoreşti, la o percheziţie a locuinţei lor s-a găsit o veche fotografie a cuplului îmbrăcat în uniforme KGB, scrie Agerpres.

Alleged Russian spies lived in Kapolei for years. Federal agents said KGB agents Walter Primose & Gwynn Morrison, stole the identities of dead babies from Texas in the 80's. Primrose then joined the Coast Guard. More here: https://t.co/U5wdWGxnMy #hawaiinewsnow pic.twitter.com/eFNqw6jqdS